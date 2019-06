Disperso tra le acque del Ticino, ricerche sospese nella notte

I soccorritori sono arrivati sul posto in forze, dopo le prime richieste d’aiuto scattate alle 19.30 di lunedì 17 giugno. Le segnalazioni riguardavano una persona, sembrerebbe trattarsi di un uomo sui trent’anni, scomparso tra le acque del Ticino a Golasecca, nei pressi del ponte e della spiaggia delle Melissa.

Si tratterebbe di un fatto accaduto sulla sponda opposta del fiume, a Castelletto Sopra Ticino, da dove sono partite le prime richieste di aiuto. La persona è stata vista annaspare e poi scomparire tra le acque.

«È stato visto anche da questa parte del fiume – racconta il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia, arrivato sul posto quando si è mesa in moto la macchina dei soccorsi -. La persona in acqua è stata vista anche dal campeggio il Gabbiano qui a Golasecca, poi è stata persa di vista».

Immediatamente sono stati dirottati sul posto un elisoccorso e le ambulanze Areu insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco con gli specialisti del soccorso acquatico, una squadra dal distaccamento di Somma Lombardo, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 80”, congiuntamente sono stati allertati i sommozzatori del nucleo di Milano

La squadra per le ricerche ha fatto base sulle sponde del corso d’acqua in via Golasecca alla spiaggia della Melissa per approntare le ricerche.

Le ricerche sono andate avanti tutta la sera, fino all’arrivo del buio che ha costretto le squadre dei soccorritori a sospendere le attività di ricerca in acqua e riprenderanno nella mattina di martedì 18 luglio.