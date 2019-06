Doppia festa per Duilia e Mafalda, al traguardo dei 100 anni

(Nella foto: a sinistra Duilia Bertacin, e a destra Mafalda Bisi)

Doppia festa ieri a Bisuschio per due cittadine che hanno tagliato lo splendido traguardo dei 100 anni e che hanno ricevuto la visita e gli auguri del sindaco Giovanni Resteghini e del consigliere Silvano Pisani a nome di tutta la comunità.

Mafalda e Duilia, una ferrarese e l’altra originaria della provincia di Rovigo, sono nate nel 1919 ed entrambe sono arrivate in Valceresio seguendo i mariti, migrati in Lombardia per motivi di lavoro.

Mafalda Bisi, nata a Migliarino (Ferrara), sposata con Ivo Villani, ha un figlio Eugenio. Migrata a Bisuschio nel 1951 per seguire il marito per lavoro dapprima a Pogliana e poi in paese, è casalinga con una grande passione per l’orto.

Duilia Bertacin, nata a Sant’Apollinare di Rovigo, sposata con Giulio Tommaso, è mamma di tre figli Vanni, Ondina e Luciano. Casalinga, arrivata a Bisuschio nel 1959 per seguire il marito per lavoro, Duilia ha coltivato per tutta la vita la passione per il cucito.