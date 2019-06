Federmanager Varese. Assemblea generale dei soci 2019

L’annuale Assemblea di Federmanager Varese si terrà venerdì 7 giugno alle ore 17 presso la Sala Paolo VI del Centro Congressi Villa Cagnola, via Cagnola 21 a Gazzada Schianno.

L’invito del Presidente Eligio Trombetta, rivolto agli Associati, è quello di partecipare all’Assemblea dei Soci a dimostrazione del sentirsi parte dell’Associazione e della volontà di contribuire fattivamente al suo sviluppo.

Durante l’Assemblea interverranno i vertici di Federmanager, Fasi e Assidai – i Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicati ai Dirigenti, e verranno presentati e condivisi dal Dr. Marco Grazioli, Presidente di The European House – Ambrosetti, i risultati di una importante indagine effettuata dalla stessa per conto di Federmanager, focalizzata sulle competenze distintive e sui punti di forza dei manager italiani: la ricerca “Bravi Manager Bravi” ha messo in evidenza elementi e spunti di riflessione significativi ed utili per continuare l’impegno dedicato alla valorizzazione della figura del Dirigente industriale nelle Grandi Imprese e nelle PMI.

Verrà inoltre consegnato il Premio di Laurea “G. Tanzi”, per l’edizione 2018, alla Dottoressa Beatrice Ghidotti, studentessa dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, per il suo lavoro di tesi “The transformation of luxury fashion distribution: omnichannel strategy” giudicato per la completezza dello studio, la struttura e la finalità di esaminare in modo oggettivo e originale un’evoluzione recente e significativa delle strategie di distribuzione nel settore della moda e del lusso.

Come noto, attraverso i Premi di Laurea, Federmanager Varese è impegnata ormai da diversi anni ad incentivare la formazione manageriale. Da quest’anno, il Consiglio Direttivo di Federmanager Varese, ha deciso di ampliare ulteriormente il ventaglio di opportunità per i giovani studenti meritevoli istituendo tre Borse di Studio del valore di Euro 500 l’una, destinate ai figli di Associati che abbiano ottenuto il diploma di maturità nell’anno formativo 2017/2018. I premi sono stati assegnati a tre giovani studentesse che hanno ottenuto il punteggio finale più alto all’esame di maturità. Ad aprire la cerimonia di premiazione, verranno riconosciuti i Soci iscritti da 40 anni, i Soci in servizio iscritti da 25 anni e il più giovane Dirigente iscrittosi nel 2018. A chiusura dei lavori, la consueta cena sociale.