Gatto resta incastrato per la coda nel divano, arrivano i vigili del fuoco

Nella serata di sabato 1 giugno, alle ore 22.30, i vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti in città, in via Giuseppe Walder, per soccorso animale.

Galleria fotografica Gatto incastrato nel divano 4 di 6

Si trattava di un gatto di nome “Grisù”, rimasto incastrato con la coda nel motorino di un divano automatico. I proprietari, non riuscendo a liberare l’animale, hanno richiesto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari di “ambulanza veterinaria Italia”. I soccorritori intervenuti con un’autopompa hanno dovuto smontare il meccanismo mentre i volontari hanno trasportato il felino in una clinica veterinaria.

Successivamente sotto controllo di un medico veterinario gli operatori hanno smontato l’ingranaggio, liberando così il gatto che è stato restituito ai proprietari.