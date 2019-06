Gazzelle e Coma_Cose in concerto all’Isola

Un evento inedito per dare il via ad uno dei più grandi festival musicali della provincia. Lunedì 1 luglio, l’appuntamento è a Legnano, all’isola del Castello, con il concerto dei Gazzelle e dei Coma_Cose. Le due band si esibiranno nella serata estiva, dando ufficialmente inizio al Woodoo Fest. Il festival nel bosco di Cassano Magnago infatti, ha deciso di realizzare un’ inedita preview mentre l’appuntamento con la sua line up continua dal 17 al 21 luglio.

La serata a Legnano è realizzata in sinergia con Shining Production e gli amici “colleghi” del Rugby Sound Festival. Sul palcoscenico si susseguiranno Gazzelle e Coma_ Cose, mentre l’opening live è di Mox. A seguire Linoleum Dj Set. «Volevamo organizzare una grande festa con tanti amici ed eccola qui. E’ stato il frutto di un lungo lavoro che ha unito diverse realtà all’interno del nostro territorio, è un avvenimento più unico che raro vedere due Festival unire le proprie risorse ed energie per offrire un così importante evento per tutti gli amanti della nuova scena pop-indie italiana. Sarà un’occasione imperdibile, non solo per i fan fedelissimi di Gazzelle e Coma_Come, due progetti di punta della nuova scena pop italiana (entrambi conosciuti e supportati dal giorno zero sui palchi del Festival nel Bosco), ma anche per il pubblico del Rugby Sound di avvicinarsi maggiormente alle nuove sonorità che caratterizzano da sempre Woodoo Fest. A fare da contorno il live acustico di MOX, nuova promessa dell’etichetta Maciste Dischi e il dj set Afterparty di LINOLEUM, il collettivo milanese più rock addicted in circolazione. Il segreto forse è stato proprio questo: lavorare sodo e unire le energie per sorprendere e sorprenderci continuamente. Buona Preview a tutti».

1 Luglio 2019

Isola del Castello, LEGNANO (MI)

WOODOO Fest 2019 si terrà dal 17 al 21 Luglio, nella grande area circondata dai bo schi in Via Primo Maggio a Cassano Magnago (VA). Tra gli artisti annunciati ci saranno Tre Allegri Ragazzi Morti, Canova, Ivreatronic (w/Cosmo, Enea Pascal, Foresta, Splendo-

re) Franco 126, Massimo Pericolo, Mecna, Giorgio Poi, Fast Animals and Slow Kids e molti altri.

