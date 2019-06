Girinvalle, un’altra edizione di successo

Il Girinvalle è sempre un successo: anche questa edizione della festa della valle Olona si è conclusa, portandosi dietro la soddisfazione degli organizzatori e delle migliaia di visitatori che hanno affollato la pista ciclopedonale.

Le Pro loco dei comuni di Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore e Fagnano Olona, oltre all’associazione ‘La casa di Alice’ hanno organizzato per la serata di ieri e la giornata di oggi una manifestazione ricca di appuntamenti interessanti, fra punti ristoro, animazione, musica e iniziative volte a valorizzare il territorio e le sue ricchezze.

Come il Collegio Rotondi di Gorla Minore, che poteva essere ammirato con alcuni suoi professori a fare da guida, o il bunker di Marnate, che anche quest’anno è stato visitato da tantissime persone. «Abbiamo cercato di inserire qualche novità -ha spiegato Andrea Mazzocchin dell’Anpi- come i pannelli luminosi che presentavano la storia del luogo della seconda guerra mondiale: abbiamo notato che i visitatori hanno apprezzato».

Per il primo anno erano presenti anche i banchetti del Controllo del Vicinato: “Siamo stati avvicinati da tanti cittadini interessati a capire meglio questo servizio” ha confermato Simona Sommaruga, una dei responsabili del CdV marnatese. Tanto divertimento, quindi, ma anche diversi spunti culturali apprezzati dai visitatori.

VareseNews è stato media partner dell’evento: nelle ultime settimane abbiamo dato voce e spazio agli organizzatori e alle tante iniziative previste. Oggi poi, con una postazione di lavoro alla festa, abbiamo raccontato cos’accadeva intorno a noi, con diversi articoli e numerosi post sul gruppo facebook “Oggi in valle Olona“. Fra le nostre iniziative, oltre ad un info point sulla via Francisca del Lucomagno, anche l’organizzazione di una caccia al tesoro fotografica, che ha permesso ai partecipanti di divertirsi esplorando tutti i sei comuni del Girinvalle.

Davvero una bella festa per la valle Olona, che siamo felici di avervi potuto raccontare e per questa ragione ringraziamo gli organizzatori per la simpatia e la collaborazione. Al prossimo anno con il Girinvalle edizione 2020!