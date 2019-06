Giunta Buzzi, si attendono i nomi. Il vice sarà Favaron

Il primo consiglio comunale sestese, dopo il voto che ha portato all’elezione di Giovanni Buzzi, si terrà mercoledì 5 giugno alle 21. Per il momento però ancora poco si sa della nuova giunta che affiancherà il primo cittadino, salvo il nome del suo vice che sarà l’ex assessore al commercio Edoardo Favaron (Lega). Sugli altri nomi, eventuali riconferme e nuove nomine, non c’è ancora nulla di ufficiale.

I PRIMI GIORNI DA SINDACO – Le giornate all’indomani del voto hanno visto Buzzi impegnato in diversi ambiti e nella prima uscita ufficiale, in occasione della celebrazione del 2 giugno. Nel corso della settimana il primo cittadino spiega che «si è provveduto soprattutto alla nomina dei responsabili dei servizi e a una prima verifica delle incombenze urgenti in quanto è con l’operatività della giunta che inizia il vero lavoro amministrativo».

IL PRIMO CONSIGLIO – I nomi di assessori e consiglieri delegati saranno ufficializzati nella serata di domani, nel corso della prima seduta del consiglio cittadino che, come da prassi, prevede all’ordine del giorno la «verifica di compatibilità dei consiglieri eletti, giuramento del sindaco e le deleghe della nuova giunta».

Per quanto riguarda il consiglio comunale sarà composto da: Marco Colombo, capolista che con 536 voti si è confermato Mister preferenze del Basso Verbano, Simone Pintori (222), Enrico Boca (189), Edoardo Favoron (188), Angela Giovanna Menin (186), Jole Sesia (153), Donatella Macchi (141), Monica Girardi (122), Alessandro Ceron (101), Carlo Brusa (71), Claudia D’Onofrio (66). I tre seggi di Insieme per Sesto saranno occupati dal candidato sindaco Gianluca Rossi, Roberto Caielli (178), Floriana Tollini (141) mentre per Sesto2030, due i seggi, dal candidato Fabio Bertinelli e Alessandra Malini (44).