Glocal fa tappa a Bergamo

In attesa che si definisca il programma del Festival del Giornalismo Digitale , che si terrà, come da otto anni a questa parte, a novembre a Varese, venerdì 21 giugno Bergamo ospiterà un “piccola tappa” di Glocal.

Una sola giornata di lavori, concentrata su tre temi: la mattina è tutta dedicata alla deontologia, mentre nel pomeriggio si parlerà di mobile journalism e comunicazione nelle radio.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e sono validi per la formazione obbligatoria e continuativa dei giornalisti.

Gli eventi si svolgono nella Sala Lombardia – Asst (Azienda socio-sanitaria territoriale) di Bergamo via Francesco Gallicciolli – ingresso Via Taramelli 8 (a 500 metri dalla stazione ferroviaria)

Questo il programma:

– h. 9-13: “Gli enti di categoria e la deontologia dei giornalisti” (6 crediti deontologici)

Relatori: Alessandro Galimberti (presidente Ordine giornalisti Lombardia), Giancarlo Tartaglia (direttore Fnsi, sindacato), Fabio Soffientini (capo area vigilanza Inpgi), Gianfranco Giuliani (Vice presidente Casagit), Marco Lo Conte (Fondo complementare – Sole 24Ore), Paolo Perucchini (presidente Associazione lombarda giornalisti). Introduce Marco Giovannelli (direttore Varese News).

Modera Paolo Pozzi (portavoce presidente Ordine giornalisti Lombardia).

– h. 13,30-15-30: “Strumenti di mobile journalism e mobile economy per freelance”

Relatori: Francesco Facchini (mobile journalist) Fabio Benati (Freelance network Italia)

– h. 16-18: “Tecniche di giornalismo e comunicazione in radio e web-radio”

Relatore: Sergio Ferrentino (ex Caterpillar Rai 2 ed ex direttore artistico di Radio Popolare)

Il sito di Festival Glocal