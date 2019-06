Installato per i bambini, il cinema 10D conquista tutti

È arrivato anche a Varese il cinema 10D, per vivere ogni proiezione con tutti i sensi, su dieci dimensioni diverse. Un’iniziativa nata per i bambini ma che piace anche ai ragazzi, ai genitori e pure ai nonni.

A portarlo nel Varesotto è l’area giochi “Il gatto e la volpe” di Gazzada che ha inserito una piccola sala proiezioni super accessoriata nel grande spazio coperto, tra i gonfiabili e lo spazio bar “che in pratica è diventato un secondo piccolo cinema, grazie allo schermo che riprende cosa accade nel cinema, per ragioni di sicurezza, ma per amici e parenti diventa uno spettacolo guardare le reazioni di chi sta vivendo l’emozione 10 D”. raccontano i titolari del Gatto e la Volpe, Daniele e Sabrina Chiminazzo.



Oltre agli occhiali per la proiezione in 3D e al suono, le poltrone per la visione sono montate su un sistema che scuote e fa vibrare la seduta. In più ci sono tutti gli effetti di un’esperienza all’aperto: vento, acqua neve, bolle di sapone e un inaspettato “attacco” da insetti, grazie a un leggerissimo solletico in zona polpacci e caviglie. Tutto in funzione per ciascuno dei piccoli film attualmente a disposizione: una trentina di cortometraggi la cui durata varia dai 4 ai 7 minuti in maniera inversamente proporzionale all’intensità degli effetti speciali. Più il film è breve, più è adrenalinico, mentre i prodotti per i piccolissimi, ad esempio quello a tema dinosauri o ispirato ad Alice nel Paese delle meraviglie, durano un po’ di più.



L’esperienza del cinema in 10D è adatta a tutti, dai 4 anni in avanti: “In queste primissime settimane abbiamo avuto un ottimo riscontro sia tra i piccolini che per i più grandi, e persino i nonni che, quando accompagnano i nipotini colgono l’occasione per un’esperienza nuova e coinvolgente”, raccontano i titolari. Tra le proposte più gettonate dagli adulti ci sono 5 horror e 4 tipi diverse di montagne russe cui fanno da contraltare, per i bambini, una super discesa in montagna con il bob e un corto su Dracula. Ma il 10D permette anche di vivere esperienze in ambienti insoliti, o lontani, dall’immersione caraibica al circo, passando per un giro tra i vicoli di Napoli consegnando pizze oppure, apprezzatissimo dai più piccoli, la simpatica invasione di topolini a casa della nonna.

La sala 10D è predisposta anche per i profumi “ma per ora è l’unico effetto speciale che non abbiamo attivato, per evitare di scatenare eventuali reazioni allergiche”, precisano i titolari.

Per maggiori informazioni 344 2882614 oppure info@ilgattoelavolpesrl.com.