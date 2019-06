Integratori a base vegetale per la salute e il dimagrimento

Sono oggi molteplici gli integratori a base di erbe, radici e frutti che permettono di stimolare efficacemente il dimagrimento. Alcuni di questi funzionano al meglio se associati tra di loro, come avviene ad esempio con piperina e curcuma: se assunte contemporaneamente l’azione dimagrante viene amplificata in modo sensibile. Non vogliamo qui concentrarci sui tanti integratori specifici a base vegetale che permettono di dimagrire, quanto piuttosto sul loro utilizzo corretto.

Naturale non significa innocuo

Resiste ancora la concezione che un prodotto a base naturale sia, per sua natura, innocuo. Questo modo di vedere ha un ruolo importante quando si vuole spiegare che esistono dei prodotti vegetali che permettono di stimolare il dimagrimento. Contrariamente a quanti molti credono le piante, i fiori, i frutti, le radici, contengono numerosi principi attivi, che possono influire in vari modi sulla nostra salute, sul dimagrimento, sul metabolismo del corpo. Questo è vero sia in senso positivo, sia in senso negativo. Una buona percentuale dei farmaci che utilizziamo ogni giorno contiene, alla base, delle molecole di origine vegetale; in natura sono presenti veleni, così come sostanze che favoriscono la nostra salute e che hanno azione antiinfiammatoria, antitumorale, dimagrante, che favoriscono la cura di alcuni problemi a livello metabolico. Comprendere questo permette di capire meglio come si dovrebbero utilizzare gli integratori vegetali.

Dimagrire solo con gli integratori

La domanda è semplice: è possibile perdere peso utilizzando come unica strategia il consumo di integratori a base vegetale? La risposta è sì, ma molto dipende dal singolo caso analizzato. Ci sono persone che durante l’inverno tendono ad ingrassare leggermente, accumulando 2-3 kg ostinati, che però con il ritorno della bella stagione, l’aumento del consumo di frutta e verdura fresche, maggiore attività all’aria aperta e utilizzo di integratori vegetali, si possono perdere senza una dieta ipocalorica. Diverso è il caso di coloro che per anni hanno accumulato peso in modo eccessivo, che quindi devono perdere ben più di 10kg. In questi casi è importante comprendere che l’integratore, da solo, potrebbe non portare ai risultati sperati.

Come si utilizzano gli integratori

Ok, stiamo parlando di prodotti a base vegetale, che quindi possiamo considerare come integratori del tutto naturale. Come abbiamo visto prima però l’aggettivo naturale non significa necessariamente innocuo, blando o poco efficace. Per questo motivo è sempre bene verificare le indicazioni, e le controindicazioni, presenti sulle confezioni degli integratori vegetali. Che sia naturale non significa che se ne possa abusare a piacimento; che derivi da una pianta non significa che lo si possa prendere quando si vuole, prima o dopo i pasti; che un integratore sia estratto da una radice del tutto naturale non significa necessariamente che sia anche miracoloso. Le indicazioni sui flaconi degli integratori ci dicono come e quanto prenderne, così come l’opportunità o meno di associare l’uso della sostanza all’attività fisica o a una dieta ipocalorica. Molti integratori per dimagrire non sono pensati per l’utilizzo senza dieta, ma per coadiuvare l’alimentazione ipocalorica, che grazie ai principi attivi dell’integratore funzionerà meglio e più in fretta.