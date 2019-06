La città compie 60 anni, tutti gli eventi per i festeggiamenti

Somma Lombardo compie 60 anni. E per l’occasione ha pronto un piatto ricco di eventi per festeggiare.

Si parte sabato 15 giugno, con l’apertura straordinaria dell’archivio storico nelle ‘segrete’ del palazzo comunale. «Le visite sono solo su prenotazione – precisano in comune – ci saranno alcune fasce orarie per le visite guidate». «Consiglio a tutti i cittadini di venire a visitarlo», ha aggiunto il sindaco Stefano Bellaria. «Ci sarà, tra le altre cose, il decreto regio con cui il Re aggiunse ‘Lombardo’ al nome del nostro comune».

Quindi, dalle 19:30, partiranno i festeggiamenti a Mezzana. «Abbiamo deciso di festeggiare non in centro, ma in un quartiere più periferico», ha affermato il sindaco. «Questo perché – ha aggiunto – vogliamo celebrare tutta Somma, non solo il centro». Ci sarà un dj set con Rudy Neri, Lisa Ferrario e Dj Walker (in collaborazione con Radio Delta International) e, a sorpresa, il Coro Divertimento Vocale, il coro di Gallarate che quest’anno è arrivato in finale di Italia’s Got Talent.

Domenica, invece, spazio alle celebrazioni istituzionali. Dalle 10 la città festeggerà ufficialmente il compleanno; dopo la celebrazione nella basilica, gli sbandieratori e i musici di Somma Lombardo accompagneranno il corteo dall’uscita della basilica al palazzo comunale. Il sindaco quindi donerà una medaglia celebrativa non solo alle istituzioni, ma anche «ai cittadini che si sono distinti nel campo del volontariato sociale, culturale e sportivo».

Ma non è tutto. Dal 14 al 16 giugno Somma Lombardo ospiterà Urban Lake Street Food Festival, tre giorni dedicati al cibo di strada accompagnato da dj set, musica live, esibizioni a ingresso gratuito. Somma ospiterà 15 food truck di qualità; da Picanhas Cube, il vincitore della Street Food Battle 2018 (la competizione per decretare il migliore furgone ristorante, andata in onda su Italia 1), alle polpette di Diego Abatantuono di The Meatball Company e molti altri.