La “Varese Campo dei Fiori” si svela alla città

È aperta a tutti la presentazione ufficiale della 28a edizione della “Varese Campo dei Fiori – Coppa dei Tre Laghi”, la rievocazione storica dedicata alle auto d’epoca diventata, nel corso degli anni, un appuntamento fisso e amato dagli appassionati ma anche gradito ai semplici curiosi, vista la possibilità di osservare da vicino decine di vetture perfettamente conservate e capaci di emozionare.

Questa sera – lunedì 24 giugno, dalle ore 21 – sarà il Salone Estense di via Sacco a dare ufficialmente il via alla manifestazione che poi, motoristicamente parlando, si articolerà nel fine settimana prossimo, tra il 28 e il 30 giugno, grazie all’organizzazione della Vams, il Club varesino che riunisce i possessori e gli amanti dei motori d’antan.

Vams che, come ogni anno, “movimenterà il programma della Varese Campo dei Fiori con alcune “chicche” collaterali: quest’anno il classico match race sarà in programma come prologo della gara (perché di gara si tratta, con gli equipaggi che si misurano in prove di regolarità, con percorsi che vanno “coperti” al decimo di secondo). Appuntamento quindi al venerdì sera in piazza Montegrappa per i duelli “uno contro uno” con tabellone a eliminazione diretta che permetterà di stilare una prima classifica prima delle tante prove “seminate” nel Varesotto (tra strade storiche, parchi, giardini, tratti panoramici) tra sabato e domenica.

E poi ci sarà un altro, originale, omaggio ai motori del Varesotto; ci saranno infatti veicoli movimentati con tre differenti tipi di motore come – spiegano gli organizzatori – avveniva centovent’anni fa: a vapore, elettrico e a scoppio, con i primi esemplari di automobile. Ma il programma completo e dettagliato sarà, appunto, svelato nel corso della serata del Salone Estense. A due passi dal cortile dove verranno svolte – venerdì – le verifiche delle decine di vetture partecipanti a questa vera e propria festa della mobilità d’epoca.