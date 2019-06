La ‘Via dell’Amicizia’ è sempre un successo

La ‘Via dell’Amicizia’ conquista, ancora una volta, i gorlesi. Complice la bella giornata di sole, la manifestazione che ogni anno festeggia la cooperativa sociale ‘Gruppo Amicizia’ si è confermata un successo di pubblico e partecipazione.

Bancarelle, animazione, stand gastronomici: diverse le possibilità di svago per i gorlesi, che hanno affollato per tutto il giorno via Battisti, fermandosi numerosi anche per pranzo e cena. Presenti anche alcune associazioni locali, come Avis, Gruppo Alpini e Protezione civile, a disposizione per fornire informazioni sulle loro attività.

La Pro loco si è messa ai fornelli e si è occupata con il consueto impegno ed entusiasmo della parte ristoro: “E’ stata una giornata bellissima, in un clima gioioso – racconta Miriam Canato – siamo ‘stracciati’, stanchi, ma abbiamo il cuore e la testa pieni di sorrisi e abbracci che ci ripagano di tutto”. Veri protagonisti della festa i ragazzi della cooperativa sociale, che hanno mostrato con quanta passione e impegno svolgono le diverse attività loro proposte dagli educatori.

Spazio allora per i dolci, prodotti dal laboratorio di cucina e per la vendita dei loro lavori di piccolo artigianato, prime fra tutte il centinaio di sedie vecchie disposte lungo la via: donate qualche tempo fa da numerose famiglie gorlesi, sono state dipinte e riadattate secondo la fantasia e la creatività degli ospiti del centro. Diversi modelli sono stati venduti, quelli rimasti saranno disponibili nel negozio dell’associazione a partire dai prossimi giorni.

E’ poi giunto il momento della musica, con l’esibizione congiunta dei suonatori del laboratorio musicale dell’associazione, insieme al Corpo musicale Carlo Ronzoni: un momento in cui le note e la voglia di regalarle ai presenti hanno unito i due gruppi di musicisti.

Si è celebrata la voglia di stare insieme, dunque, senza che barriere fisiche o mentali si frappongano, dove le differenze sono un valore aggiunto e non qualcosa che possa ostacolare l’amicizia. Ancora una volta la cooperativa sociale gorlese e i suoi ospiti speciali lo hanno ricordato a tutta la comunità.