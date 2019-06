Lavori in corso, limitazioni sulla autostrada Milano-Como

Lavori notturni, con limitazioni al traffico, sulla A9 Milano–Como.

I lavori sono resi per l’installazione programmata delle barriere antirumore, intervento previsto per legge (n. 447/95).

In conseguenza del cantiere sarà chiusa in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 27 e di venerdì 28 giugno, l’entrata dello svincolo di Ponte Chiasso, in direzione Como/Lainate, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como, al km 41+200.