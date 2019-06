Le scuse della Federvolley a Eugenio Peralta

Dopo il teatrino, è tempo delle scuse, quelle della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) a Eugenio Peralta, il giornalista – ex collaboratore di VareseNews – a cui domenica scorsa è stato strappato dal collo il pass di ingresso alla tappa di Milano del Campionato Italiano di beach volley. Eugenio oggi lavora per il network “Volley News” ed è stato respinto da Adriano Pucci Mossotti, ex presidente di Fipav Lombardia, oggi consulente federale per il marketing e la comunicazione.

Ieri – martedì 18 – la Fipav ha emesso una nota ufficiale nella quale prende le distanze dall’accaduto, scusandosi sia con il giornalista coinvolto sia con l’intero movimento pallavolistico. Vedremo se in futuro saranno anche presi provvedimenti verso il dirigente coinvolto nella vicenda, anche se spiace rilevare che il comunicato federale evita accuratamente di fare il nome di questa persona – Pucci Mossotti, appunto – e pure quello di Eugenio. Tra l’altro, ci resta qualche dubbio sul fatto che l’accaduto sia dovuto a “trascorsi personali non positivi”, mentre ci pare più verosimile la versione secondo cui il dirigente si sia offeso per un articolo di Volley News (neppure firmato da Peralta) che gli faceva le pulci. Le scuse, però, sono importanti ed è bello che siano arrivate.