L’Ite Tosi festeggia i suoi diplomati d’argento e d’oro

A 25 anni dalla maturità, domani, venerdì 21 giugno, l’istituto tecnico Enrico Tosi di Busto Arsizio riproporrà la cerimonia che vissero i ragionieri dell’anno 1993/1994.

Per 130 di loro si è organizzata una cerimonia in stile americano: alle ore 19.30 saranno accolti dai loro docenti di allora, dal prof. Benedetto Di Rienzo e dalla professoressa Vanna Colombo Bolla, in quegli anni il loro preside e la loro vicepreside, oggi presidenti rispettivamente della Fondazione Merlini e dell’Associazione NoidelTosi e da sempre attenti a mantenere vivi i legami con tutti coloro che al Tosi hanno studiato e condiviso vita e passioni.

«Ancora una volta festeggiare il tempo che passa non è guardare all’indietro; è un ritorno al futuro: è rendere visibile quanto condensato nel motto della loro scuola Il futuro dell’ITC Tosi è nella sua storia» commenta la preside Nadia Cattaneo che li saluterà come attuale preside dell’Istituto.

La presidente dell’Associazione NoidelTosi, Vanna Colombo Bolla, che lo scorso anno ha intensamente voluto l’avvio di questa nuova tradizione, per loro ha preparato la cerimonia della consegna dei diploma, che in quegli anni ancora non c’era, e un apericena per offrire l’occasione di stare insieme e raccontarsi.

Domenica 30 giugno si troveranno a festeggiare i diplomati di 50 anni fa. Diversamente giovani, ricorderanno i loro anni di scuola la notte prima degli esami – allora la maturità iniziava il primo di luglio – navigando l’incanto del lago maggiore e cenando insieme a Stresa. Per un giorno ancora studenti in gita, protagonisti di un tempo senza età.