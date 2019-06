Lo Stendipanni è solidale e sostiene la maternità

Il cambio di stagione per l’armadio dei bambini diventa un’occasione di solidarietà grazie allo Stendipanni delle MammeInCerchio di Azzate.

L’associazione promuove infatti un’apertura straordinaria del suo personalissimo mercatino dell’usato per il pomeriggio di sabato 22 giugno dalle ore 14.30 alle 18, nella sede di via Acquadro 30, ad Azzate

Allo Stendipanni si possono trovare pagliaccetti, magliette, vestitini, pantaloncini e scarpe per bambini di ogni età da acquistare assieme ad accessori, giochi di ogni taglia, libri e anche qualche mobile per la cameretta. Tutti usati, puliti e in ottimo stato.

L’intero ricavato dello Stendipanni è destinato a finanziare le attività a sostegno della maternità di MammeInCerchio.

Per maggiori informazioni www.mammeincerchio.org oppure 348 6646880.