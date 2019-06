Il menù di “Cenando in via Cavour”

Cinque bar-ristoranti, cinque proposte di menu. Piatto a prezzo fisso: 6 euro, acqua compresa.

È partito in conto alla rovescia per il “Cenando in via Cavour”: appuntamento dalle 19.30 alle 23.30 giovedì 27 giugno.

Non serve prenotare: si entra in uno dei “punti ristoro” della via e si ordina il piatto che si preferisce. Si mangia e si beve lungo la strada. Ci si potrà sedere sulle bobine di Parasacchi Home appositamente allestite per la serata.

Evento nell’evento, dalle 21.30 show della fontana di piazza San Lorenzo: musica e giochi di luci accompagneranno i getti d’acqua che raggiungeranno i 16 metri di altezza.

L’evento è organizzato dal Duc con il patrocinio del Comune di Gallarate.

Qui i menù: