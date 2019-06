I muscoli della Pro Patria nelle mani di Disderi

La Pro Patria sta definendo nei dettagli lo staff che affiancherà mister Ivan Javorcic nella prossima stagione agonistica, la seconda consecutiva dei Tigrotti in Serie C. Il club della presidente Patrizia Testa ha infatti annunciato l’arrivo di un preparatore atletico giovane, ma già con diverse esperienze di alto profilo in passato: Andrea Disderi.

Biellese, 36 anni, Disderi ha lavorato per quattro anni (2011-15) alla Virtus Entella accompagnando la squadra ligure dalle categorie minori alla Serie B. In seguito ha ricoperto l’incarico di preparatore al Mantova per due anni nel torneo di Lega Pro e si è anche “munito” di tesserino di Allenatore Uefa B, da aggiungere alle lauree in Scienze motorie e Scienza e tecnica dell’allenamento e al Master in Traumatologia.

Accanto a Disderi però rimarrà alla Pro Patria anche Stefano Bacciocchi, già presente nello staff e rinnovato per una stagione sportiva. Il suo ruolo rimarrà invariato: si occuperà infatti di ricalibrare la preparazione dei giocatori che necessitano di rientrare dopo un periodo di infortunio.