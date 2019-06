Musica (feste) e letteratura per il luglio culturale

Le celebrazioni per il 180° di fondazione della Filarmonica cuviese, hanno fatto da preludio al luglio culturale, l’ evento che dal 2010,viene organizzato dall’associazione momenti musicali e la proloco di Cuvio.

Il maestro Adalberto Maria Riva, coordinatore e direttore artistico del “Luglio culturale”,

ha programmato una serie di appuntamenti in cui oltre all’abilità di affermati musicisti dal notevole spessore artistico si potranno anche apprezzare, le svariate capacità dei giovani, offrendo per l’edizione di quest’anno ben dieci appuntamenti di spettacolo di cui uno di particolare curiosità, tutto da scoprire. A margine dell’iniziativa, si svolgeranno alcuni brevi corsi di approfondimento musicale e letterario.

A Cuvio, sabato 29 giugno, nel giorno dei santi patroni Pietro e Paolo e nella chiesa a loro dedicata, si terrà la prima serata. Si esibiscono il soprano Anna Maske e all’organo Adalberto Maria Riva con brani dei più validi esponenti della musica classica.

Martedì 2 luglio, concerto per tromba, canto e organo presso un altro pregevole monumento della Valcuvia: la collegiata S.Lorenzo di CANONICA. Si ascolteranno oltre al maestro Riva all’organo, la tromba di Giampiero Spertini e gli allievi del corso di canto.

Venerdì 5: a Cuvio presso il teatro comunale, concerto finale del corso di canto e sempre nello stesso luogo.



Sabato 6 , la grande novità’ avvolta di mistero: il duello pianistico tra Adalberto Maria Riva e Massimiliano Genot.

Domenica 7, l’ appuntamento é a S.Antonio, presso la chiesina per il concerto di chitarra di Antonio Dominguez.

Martedì 9 si torna a Cuvio presso il teatro comunale per il concerto finale del corso di pianoforte

Venerdì 12 l’appuntamento é ad Arcumeggia, presso la parrocchiale di S. Ambrogio per la grande serata che offriranno Adalberto Riva al pianoforte e Antonio Dominguez alla chitarra.

Per sabato 13, sono previsti due appuntamenti: alle 18,30 a S.Antonio il concerto finale del corso di chitarra e in serata, alle ore 21, l’evento caro a tutti Cuviesi ed espressione musicale tipica del nostri paesi: il concerto della Banda. La Filarmonica cuviese si esibirà nel “Concerto del Carmine “, presso li giardino di Villa Sgalbazzi, in via XX settembre.

Il programma degli ascolti si conclude sabato 27 luglio con il concerto “Arpa e clarinetto all’opera, “Echi dei secoli”. Due giovani validissimi : Elena Guarneri all’ arpa e Fausto Saredi al clarinetto, saranno a Cuvio, presso il Salone Teatro.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Gli artisti e autori che hanno intrattenuto il pubblico in queste serate sono disponibili per brevi corsi liberi a tutti di pianoforte, chitarra, canto e scrittura creativa.

