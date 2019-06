Musica, stelle e vibrazioni: torna al Parco il Festival dei punti cardinali

Il Festival dei punti cardinali, rassegna che fonde scienza, arte e cultura, torna a Taino, dal 14 al 16 giugno nella suggestiva cornice del parco dove ha sede il monumento di Giò Pomodoro.

La quarta edizione dell’iniziativa presenta anche quest’anno un programma di qualità che spazia dalla musica al teatro, con lo sguardo sempre rivolto verso il cielo e le meraviglie del cosmo. Evento di punta, tra i vari appuntamenti in rassegna, lo spettacolo teatrale dedicato a Margherita Hack, di Ivana Ferri con Laura Curino, che andrà in scena nella serata di sabato alle 21.30. Anche quest’anno il festival avrà come “base” il parco di Taino, uno dei luoghi più suggestivi della provincia, ma sarà anche itinerante con un appuntamento anche al Teatro dell’Olmo.

Il programma completo:

VENERDÍ 14 GIUGNO

Ore 21 LUOGO DEI QUATTRO PUNTI CARDINALI

Música galáctica – Viaggi sonori nell’era della nuova coscienza

Mar Azul – arpa e voce

Josue Arias – hang, sintetizzatore ed effetti

Dalle ore 22:

Il cielo visto dal Parco

Osservazione ai telescopi condotta dall’Associazione Astronomica M42

Ingresso gratuito, offerta libera.

Prenotazione biglietti https://musicagalactica_telescopi.eventbrite.it

SABATO 15 GIUGNO

Ore 21.30 LUOGO DEI QUATTRO PUNTI CARDINALI

Margherita Hack, una stella infinita

Spettacolo teatrale di Ivana Ferri, con Laura Curino

Produzione Tangram Teatro Torino

Biglietteria pre-spettacolo al Parco (intero 12€, ridotto 8€)

Prenotazione consigliata mail: info@festivalpunticardinali.it 388 0572208

DOMENICA 16 GIUGNO

Ore 5.30 PARCO

Concerto vibrazionale all’alba – 432 Hertz

Ore 6.30 Suryanamaskara (Saluto al sole): pratica yoga aperta a tutti

A seguire: Colazione nel Parco

Ingresso libero, offerta libera. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

https://albanelparco.eventbrite.it

Ore 17.30 TEATRO DELL’OLMO

Il rumore del secolo

Suite storiografica per intonarumori, elettrofoni e altri strumenti non necessariamente convenzionali.

Collettivo Méliès

Ingresso gratuito, offerta libera. Prenotazione

https://rumoredelsecolo.eventbrite.it

area urbana di compensazione, di riflessione, di sosta e di contemplazione. Il Festival dei Punti Cardinali nasce con lo scopo di costruire un appuntamento e una comunità temporanea di artisti, cittadini e spettatori attorno al monumento e palcoscenico naturale “ Il luogo dei quattro punti cardinali ”, nel Parco Comunale di Taino, progettato dall’artista Giò Pomodoro come