Note in viaggio per il mondo. Il Concerto d’Estate de “La Casoratese”

Con il concerto di sabato 15 Giugno si conclude una ricca stagione dove si sono concentrati una serie di eventi che hanno messo a dura prova l’organizzazione del Corpo Musicale casoratese.

La MasterClass di Sax tenuta da Mario Marzi, il concerto esclusivo con Marzi come ospite, il concerto a Busto Arsizio in collaborazione con l’Associazione “Pollicino”, lo Stage di Musica d’Insieme che ha di fatto visto nascere una banda provinciale giovanile di ben 80 elementi, la spettacolare serata concerto nel Castello Visconteo di Somma Lombardo dove si è registrato un tutto esaurito che ha sollevato gli spiriti dei musicisti e dei maestri Pavanello e Maginzali , impressionando il pubblico per la qualità del suono e d’insieme.

Ora la stagione si conclude con il Concerto d’Estate, dove “La Casoratese” insieme alla sempre più apprezzata “Casorate Junior Band” si uniscono per trasportare ancora una volta il pubblico, in un viaggio sensoriale.

L’apertura del concerto è lasciata alla “Casorate Junior Band” con un trio di brani scelti dall’ormai vasto repertorio di orchestre di fiati, come “Dr. Rockenstein” di Steve Hodges, “Zoot Suit Riot” di Steve Perry e “Celtic air and dance” di M. Sweeney. Tutti i brani saranno eseguiti sotto l’attenta direzione del M° Diego Pavanello.

Dopo la “Junior” sarà la volta della formazione senior de “La Casoratese” diretta dal Maestro Emanuele Maginzali, che porterà gli spettatori in un viaggio intorno al mondo. Si attraversano paesi, si incontrano culture diverse, immergendosi in ritmi, melodie ed effetti sonori spettacolari.

Il programma si apre con “Around the world in 80 days” di Otto M. Schwarz. In soli 10 minuti si compie un giro del mondo attraverso i paesi attraversati da Phileas Fogg, il personaggio nato dalla fantasia di J.Verne.

Si prosegue con la sinuosa suite brasiliana “Os passaros di Brasil” di Kees Vlak, per poi lasciarsi trasportare dagli incalzanti ritmi di “Arabian Dances” di B. Balmages.

Qualche minuto di relax con una piccola perla di Alfred Reed: “Danza Caribe”, dove una chitarra aiuterà l’orchestra ad entrare in un’atmosfera caraibica, fatta di spiagge bianche e acque trasparenti.

Il concerto continua con la possente e selvaggia “Africa cerimony, song and ritual” di R. W. Smith, per poi concludersi in una raffinata selezione dal musical “West Side Story” di L.Bernstain arrangiata da N.Iwai

Il Concerto d’Estate, patrocinato dal Comune di Casorate Sempione, si terrà sabato 15 alle ore 21:00 in P.zza Mazzini.

Nel caso di maltempo, il concerto si svolgerà come di consueto in questi casi, nella Palestra Comunale in Via E.De Amicis

Per essere precisi la stagione musicale de “La Casoratese” non finirà questa settimana, ma bensì sabato 6 Luglio alla Reggia di Venaria Reale.

Il nostro sempre più richiesto ottetto di fiati “Gli 8 Diesis”, è stato invitato per un concerto fra le mura storiche della Reggia, nell’ambito della rassegna “Sere d’estate alla reggia”. Il concerto inizierà alle ore 20:00.

Quel sabato la Reggia di Venaria Reale compreso il concerto, sarà visitabile ad un prezzo ridotto di 10€.