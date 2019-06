Una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa dedicata alle vittime di femminicidio, come simbolo contro la violenza sulle donne. È stata inaugurata nella giornata di domenica 2 giugno, in occasione delle Festa della Repubblica. Durante le celebrazioni del 2 giugno infatti, un momento della cerimonia è stato dedicato ai diritti delle donne ed è stato annunciato che una seconda panchina rossa verrà inaugurata anche nel parco pubblico di via Milano.

Durante la giornata del 2 giugno, si è tenuto inoltre il battesimo civico per i diciottenni e la consegna della Costituzione agli asilanti residenti a Besozzo all’interno del progetto Sprar, come segno di accoglienza e inclusione. Nel parco inoltre, si è tenuto un breve flash mob interpretato da dieci allieve della compagnia Duse, con una testimonianza di una donna riuscita a salvarsi dalle violenze del compagno con brani cantati da Irene Righino, Chiara Vanoli, Arianna Di Claudio.