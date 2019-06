A passeggio tra i boschi del “Giro della luna”

Il Cai Luino propone per martedì 11 giugno una semplice passeggiata in Agra a “passo lento” lungo una parte dell’itinerario 154 e 154B del “Giro della luna” accompagnati da Giancarlo Colla .

E’ una passeggiata classica immersa nel verde dei boschi al riparo della caldo estivo per conoscere

gli alberi dei nostri boschi. Accompagnatori G.Carlo 3311020657 – Giovanni – Gianni

3387768131

Tempo totale passeggiata ore 1.30 (escluse le soste) – Dislivello 170m – Difficoltà T (facile)

Programma

Ore 14.30 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 14.40 partenza con mezzi propri per Poppino presso parcheggio di fronte alla scuola materna

Ore 14.50 partenza da Poppino per Agra

Ore 15.15 inizio escursione dal posteggio presso parco daini

Ore 17.15 fine escursione

E’ prevista una sosta al ristorante Bedorè

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per

sci.

Gita gratuita con condivisione spese auto

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail escursioni@cailuino.it