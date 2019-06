Pedemontana approva il bilancio: “In utile per la prima volta”

850.000 euro. È questo l’utile nelle casse di Pedemontana accumulato nel corso del 2018. Lo ha certificato l’Assemblea dei Soci dell’azienda che si è riunita venerdì 28 giugno proprio per approvare il bilancio dello scorso anno.

In una nota diffusa da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. si legge quindi che l’esercizio si è chiuso per la prima volta in utile per quasi 850.000 euro. La società fa notare che i ricavi da pedaggi che sono cresciuti del 17% (34,9 milioni contro 29,9 milioni dell’anno precedente) e che anche l’ebitda ha registrato un incremento del 33% (18,5 milioni rispetto ai 13,9 milioni del 2017), anche per effetto del contenimento dei costi.

Un buon risultato che per la prima volta porta alla fine del bilancio il segno più. Nel 2017, infatti, i conti di Pedemontana si sono chiusi con una perdita di 7,4 milioni di euro e lo stesso copione si è ripetuto negli anni precedenti. Ciò che però fa ancora più ben sperare l’azienda sono i flussi di traffico che rimangono sempre con il segno più e che nella prima metà del 2019 sono stati spinti da alcuni sostanziosi incentivi. Sconti e promozioni che continueranno almeno fino ad agosto.