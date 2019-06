Pedemontana: sconti confermati per luglio e agosto

«Il piano sconti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. sulle Tangenziali di Como e Varese proseguirà fino ad agosto». È la breve nota diffusa dall’ufficio comunicazione di Pedemontana dopo la pubblicazione dell’articolo dedicato alla situazione degli aumenti dei pedaggi sull’autostrada.

Dal primo luglio, infatti, scattano gli aumenti previsti per il 2019 su tante autostrade italiane. Si tratta dei rincari che normalmente vengono effettuati il 1° gennaio ma che per quest’anno sono stati congelati per 6 mesi. E se da un lato ci sono concessionari che si preparano a rivedere i listini al rialzo e dall’altro altri confermano lo stop (come Serravalle per le tangenziali di Milano), la nostra Pedemontana sembrava non aver ancora deciso ufficialmente cosa fare. Ora l’annuncio della decisione della proroga del piano sconti.