Piantone di Via Veratti, l’incontro venerdì sera

Mancano poco più di 48 ore all’incontro pubblico dedicato al Piantone di via Veratti durante il quale si parlerà in modo condiviso del suo futuro. L’appuntamento, a cui parteciperanno il sindaco Davide Galimberti, il vice Daniele Zanzi e l’assessore Dino De Simone, è fissato per venerdì 21 giugno alle ore 21.00 nel Salone Estense. La serata avvierà un vero e proprio percorso di partecipazione. L’obiettivo è quello di condividere insieme a tutti i varesini i prossimi passi legati allo storico cedro dell’Atlante, oggetto negli ultimi mesi di un dettagliato studio voluto da Palazzo Estense.