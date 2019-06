Polizia Stradale, trovati due chili di hashish in auto, arrestati due stranieri di nazionalità marocchina.

Nella serata del 30 maggio due pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, impegnate in un servizio di vigilanza, hanno proceduto al controllo di un’autovettura Bmw 320 con a bordo due uomini, presso la barriera di Gallarate Nord dell’autostrada A8 direzione Varese.

I due fermati hanno manifestato da subito un’insolita agitazione e una certa premura a terminare il controllo al quale venivano sottoposti. Gli agenti hanno proceduto ad ulteriori accertamenti sottoponendo a perquisizione anche il veicolo, dove sono stati trovati, nascosti sotto il sedile del conducente, 4 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di oltre 2 chilogrammi.

I soggetti, G.A di anni 30 e A.S.E di anni 21, di nazionalità marocchina, residenti in provincia di Milano, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono stati condotti nella Casa Circondariale di Busto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.