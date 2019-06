Quad e fuoristrada per rendere i soccorsi in montagna ancora più veloci

Nel verde e naturale contorno del Parco Regionale Campo dei Fiori presso la sede dell’UST Varese si è svolta Sabato 1 Giugno la cerimonia di inaugurazione dei nuovi mezzi di soccorso che entrano ufficialmente nelle risorse dei tecnici in forza ai Nuclei di ricerca persone.

Una festa sobria e amichevole che ha valorizzato il lavoro e l’impegno svolto in questi anni, spesso nell’ombra e poco sotto i riflettori come contraddistingue i nostri volontari e i nostri valori. Un low profile che con non poche difficoltà economiche ha permesso tuttavia di potenziare le proprie risorse e capacità di intervento con l’acquisto di due veicoli. L’UST Varese è infatti una realtà completamente fondata sul volontariato ove i propri tecnici intervengono senza leggi speciali o convenzioni regionali o nazionali a supporto. Le risorse economiche avvengo principalmente per via privata attraverso donazioni e supporto a progetti mirati all’acquisto dei materiali e attrezzature.

Il primo automezzo è un quad in grado di operare in luoghi impervi e non accessibili dai normali mezzi di soccorso. L’acquisto è stato possibile grazie al supporto del contributo erogato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso il progetto presentato da UST “Soccorsi veloci all’interno del Parco Regionale Campo dei Fiori”. Progetto appunto sorto ed ideato per operare in modo specifico all’interno dei percorsi del parco, garantendo non solo una prima assistenza ma la possibilità di trasportare uomini e attrezzature di qualsiasi ente coinvolto nelle operazioni di soccorso. Il secondo mezzo è rappresentato da un fuoristrada, già automedica presso il SOS di Cunardo, associazione che si è impegnata nel cedere nelle migliori condizione l’automobile ormai non più impegnata ufficialmente nel proprio servizio. Il fuoristrada garantisce così la possibilità di inviare sugli interventi una squadra completa con tutta l’attrezzatura necessaria per la ricerca e soccorso.

Al taglio del nastro presente il Presidente del Parco Regionale del Campo dei Fiori Arch. Barra che da anni ha accolto la realtà all’interno del parco dandole una sede e avviando una collaborazione sempre più tesa a garantire una presenza di risorse di volontariato utili al territorio montano e naturale da lui presieduto. Ospite di onore il Comandante Provinciale dei VVF di Varese Ing. Albanese che ha presenziato alla cerimonia e al taglio del nastro. Presenza importante per l’UST Varese che da anni opera sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco e si addestra congiuntamente con i SAF per perfezionare tecniche e metodi di intervento.