Richard Carapaz vince il Giro d’Italia, Nibali secondo

Il vincitore del Giro d’Italia 2019 è Richard Carapaz, che a Verona durante l’ultima tappa vinta dallo statunitense Chad Haga, si è aggiudicato la 102esima edizione della competizione sportiva.

Carapaz ha chiuso la sua crono in 23’19”, mentre un buon nono posto è quello raggiunto oggi da Vincenzo Nibali in 22’30’’ che lo ha piazzato al secondo posto in classifica generale. Primoz Roglic sale sul podio per pochi secondi su Mickael Landa.