Ruba le chiavi di casa da un’auto in sosta, beccato dai carabinieri

Un 40enne di residente nella provincia di Novara, disoccupato, pregiudicato è stato denunciato nelle scorse ore dai carabinieri di Lonate Pozzolo nel corso del servizio perlustrativo in zona residenziale deferivano in stato di liberta’ per reati di violazione di domicilio, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o gramaldelli.

I carabinieri lo hanno controllato dopo averlo notato in atteggiamento sospetto, nel tentativo (vano) di nascondersi dietro ad auto in sosta alla vista della pattuglia dell’arma. Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un cutter, una chiave esagonale, un mazzo di chiavi di una abitazione.

Gli accertamenti immediamente svolti dai medesimi carabinieri consentivano di appurare che il mazzo di chiavi era stato sottratto a seguito di furto da auto nel pomeriggio del precedente 16 giugno a Lonate Pozzolo. Il 40enne, nel corso della mattinata, si era anche introdotto all’interno del giardino di una abitazione di Lonate, senza però rubare nulla. Sono in corso approfonditi accertamenti finalizzati a verificare se l’uomo possa essere ritenuto il responsabile di alcuni furti su auto effettivamente avvenuti nelle scorse settimane sempre a Lonate Pozzolo.

Particolari ringraziamenti ed attestati di riconoscenza sono arrivati dal proprietario del mazzo di chiavi rubate, che ha in questo modo potuto evitare di cambiare tutte le serrature della propria abitazione.