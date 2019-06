Saronnese di 68 anni cade in un dirupo, lo salva il soccorso alpino

È arrivato poco dopo mezzogiorno di martedì 18 giugno l’allarme per un uomo caduto in un dirupo nei boschi della Val Perlana, nei pressi di Ossuccio. La zona è molto conosciuta per il santuario della Beata Vergine del Soccorso, in fondo alla valle c’è l’abbazia di San Benedetto. L’uomo, 68 anni, di Saronno, lungo il cammino è uscito dal percorso ma è finito in una zona molto ripida, ha perso l’equilibrio ed è scivolato per una ventina di metri.

Nonostante i traumi è riuscito a chiedere aiuto e a dare le coordinate ai soccorritori, quando il telefonino ha agganciato la copertura. La Centrale ha inviato sul posto il Soccorso alpino, stazione Lario Occidentale e Ceresio della XIX Lariana; una quindicina le persone che sono state impegnate nel recupero.

Una volta raggiunto dalle squadre e sottoposto alla valutazione sanitaria da parte dell’infermiere del Cnsas, è stato stabilizzato, caricato sulla barella e portato in calata fino al sentiero, per un centinaio di metri. Intanto alcuni tecnici avevano predisposto uno spazio per agevolare le operazioni con il verricello. L’elicottero lo ha infine trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como.

Durante le operazioni la polizia locale ha messo a disposizione un mezzo per il trasporto veloce delle squadre territoriali Cnsas.