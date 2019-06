Saronno, è tempo di divertirsi con la Notte Bianca

Conto alla rovescia per la Notte Bianca 2019 a Saronno. Appuntamento sabato 22 giugno, a partire dalle 19 e fino alle 2 del mattino.

Quest’anno verrà organizzato l’evento concerto di gruppi musicali, tra i quali il gruppo Ligastory (tributo Ligabue) in Piazza Libertà. Nelle vie del centro shopping, negozi aperti, fontane danzanti, musica e divertimento per tutti.

La festa coinvolge le seguenti zone: via Mazzini, via Garibaldi, via Taverna, piazza Libertà, Via Leopardi, via Caronni, Corso Italia, piazza Volontari del Sangue, piazza De Gasperi, piazza U. La Malfa, piazzetta Schuster, via San Cristoforo, via Verdi, via P.L. Monti, piazza Riconoscenza, Via Portici, piazza Indipendenza, vicolo Pozzetto, Piazza Cadorna, piazza S. Francesco, via Carcano, via S. Giuseppe, Via Pusterla, via Cantore, via Caduti della Liberazione.