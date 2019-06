Una serata per il Piantone di via Veratti. Il suo futuro verrà affrontato durante un incontro pubblico organizzato dal Comune di Varese per venerdì 21 giugno 2019. Appuntamento alle 21.00 nel Salone Estense, per un momento di condivisione al quale l’amministrazione invita tutti i cittadini.

Al centro del confronto ci saranno lo stato di salute dello storico cedro dell’Atlante – oggetto negli ultimi mesi di un dettagliato studio voluto da Palazzo Estense – e le possibili scelte per il suo avvenire. La serata avvierà un vero e proprio percorso di partecipazione; l’obiettivo è quello di condividere insieme a tutti i varesini i prossimi passi legati al Piantone.