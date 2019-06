Si incendia l’auto, salvo il conducente

Oggi, giovedì 20 giugno, alle ore 13:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Olgiate Olona in via Luigi Tovo, per l’incendio autovettura.

Per cause accidentali un’auto in transito ha preso fuoco. Il conducente è comunque riuscito ad abbandonare il veicolo prima che questo fosse completamente avvolto -e divorato- dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.