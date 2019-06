Il sindaco Ghiringhelli presenta la giunta

Nel corso del primo consiglio comunale di Taino, convocato per venerdì 7 giugno, il sindaco Stefano Ghiringhelli ha presentato la sua giunta e le deleghe consiliari.

Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Dario Baglioni, riconfermato anche per questo mandato assessore con deleghe ai servizi sociali, sicurezza, polizia locale, protezione civile e commercio. Oltre a Baglioni la giunta è composta da Fabio Riboni per bilancio, lavori pubblici e personale, Sara Merola per istruzione, percorso scolastico, coordinamento associazioni e Manuela Giola che si occuperà di comunicazione, lavoro e ricerca fondi.

I consiglieri delegati saranno inoltre: Marco Tresca alla cultura e politiche giovanili, Lorenzo Ribecco al turismo, sport e social, Fulvio Orselli allo sviluppo area ex-polveriera e Stefano Berrini all’ambiente, attività produttive e Agenda21 Laghi