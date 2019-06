Strade, cinque interventi finanziati da Regione nel Varesotto

Attraverso il bando per la messa in sicurezza delle strade, indirizzato specificamente ai piccoli Comuni su iniziativa dell’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, Regione Lombardia ha erogato 5 milioni di euro per finanziare 109 interventi che vanno dal consolidamento strutturale dei ponti alla riqualificazione degli incroci, dal completamento dei percorsi ciclopedonali alla sistemazione delle fermate del trasporto pubblico fino alla protezione di scarpate e declivi.

SOSTEGNO CONCRETO AI PICCOLI COMUNI – “Il fondo straordinario – ha spiegato Terzi – è stato pensato per aiutare fattivamente i Comuni sotto i 5.000 abitanti e le Unioni dei Comuni, tenendo conto che le piccole realtà spesso, in passato, sono state impossibilitate ad effettuare fondamentali lavori per la messa in sicurezza delle strade perché negli anni, sui loro bilanci, hanno inciso negativamente i tagli operati dai Governi precedenti e i vincoli di spesa. Misure come questa dimostrano l’attenzione di Regione Lombardia al tema, prioritario, della messa in sicurezza delle infrastrutture”.

CONTRIBUTI REGIONALI – Il contributo erogato è pari al 70% del costo dell’opera. Erano finanziabili interventi fino a 100.000 euro, che salgono a 200.000 per quelli che riguardano ponti e cavalcavia: il valore minimo è 10.000 euro.

PROROGA DEI TERMINI – La Giunta regionale ha deliberato una riprogrammazione dei termini di conclusione dei lavori ammessi al finanziamento in oggetto e di realizzazione delle spese sostenute, e rideterminato le scadenze in ordine alla rendicontazione delle opere eseguite. “Ho scritto una lettera ai Comuni ammessi al bando – ha proseguito Terzi – per informarli di questa novità, in modo che i lavori in atto possano essere completati senza il timore di perdere il finanziamento”. La nuova programmazione prevede la conclusione degli interventi e la realizzazione delle spese entro il 30 novembre 2019.

Di seguito l’elenco degli interventi finanziati per la provincia di Varese

1. Cittiglio, messa in sicurezza delle strade comunali, finalizzata alla protezione dei pedoni – Contributo Regionale 18.900 €

2. Monvalle, realizzazione tratto di marciapiede lungo le vie Ferraris/Como – Contributo Regionale 19.947,20 €

3. Leggiuno, messa in sicurezza e riqualificazione definitiva tratto di via al Moro – Contributo Regionale 66.500 €

4. Montegrino Valtravaglia, consolidamento e sistemazione ponte esistente su strada comunale Bosco Vt-Cugliate Fabiasco – Contributo Regionale 13.523,37 €

5. Brissago Valtravaglia, messa in sicurezza della viabilità – Contributo Regionale 44.433,85 €