Sui social gli ultimi appelli al voto

L’unica cosa certa è che tra poco più di 48 ore Maccagno con Pino e Veddasca avrà il suo sindaco (foto: Davide Tomasina dal gruppo pubblico ‎Amis de Macagn ).

Almeno tutti lo sperano dopo il clamoroso pareggio di due settimane fa quando a spoglio completato i due schieramenti rimasero di sasso, inchiodati alla parità.

Un fatto epocale, ma perentorio, da cui le due liste – Impegno civico e Idea Comune – hanno dovuto fare i conti in un clima tesissimo fin da subito nel quale le due parti hanno dovuto convivere fino alle soglie del silenzio elettorale, che partirà alla mezzanotte di venerdì. Questo almeno per gli organi di stampa ufficiali, che non sono facebook o gli altri social in cui la campagna è partita, si è sviluppata e avrà termine.

Difatti i due contendenti hanno giocato la carta del video appello per convincere gli indecisi, ma non solo. Anche gli elettori andati alle urne devono essere coinvolti fino all’ultimo per convincerli a tornare al voto per il futuro del paese.

Nel suo appello al voto il sindaco uscente Fabio Passera tocca la questione dei lavori da completare per il paese, spiegando al ruolo del politico, e della politica, «dove è importante quello che si fa». Le inquadrature sono diverse e ritraggono diversi luoghi del paese, dal lago alla montagna.

Impostazione diversa quella scelta da Davide Compagnoni che punta sulla metafora racchiusa negli schemi del suo sporto preferito – il basket – per rammentare a tutti gli elettori il «lavoro di squadra» da fare per gestire il paese, lanciando una proposta legata al coinvolgimento della minoranza.

Come finirà? Lo sapremo a partire dalle 23 di domenica quando si chiuderanno i seggi e si apriranno le urne.