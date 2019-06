Torna la Festa del rione Pineta. Appuntamento il 7-8-9 giugno al Parco Pigionatti (via Broggi, incrocio vie Cimarosa e Montechiaro). La festa è arrivata alla 13esima edizione e comprende anche i festeggiamenti dell’Agorà “Maria Regina della Pace”. Il tutto organizzato da Pro Loco Tradate-Abbiate, Caenacolum Onlus, associazione Rione Pineta.

Un ricco programma di eventi è stato approntato per l’occasione:

– Mercatino degli Ambulanti dell’Insubria

– spettacolo teatrale

– camminata non competitiva

– serate danzanti

– banco gastronomico

– divertimenti per bambini

– celebrazioni della Giornata mondiale dei donatori di sangue.