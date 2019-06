Traslochi, consigli per evitare lo stress

È un evento che può causare tantissimo stress e che può portare via tantissimo tempo. Le soluzioni da valutare sono sempre le medesime, due nello specifico, ovvero scegliere di fare tutto in autonomia oppure affidarsi ad una ditta specializzata. Entrambe tali eventualità presentano fattori di criticità e punti di vantaggio.

Si sta parlando ovviamente di traslochi, operazione necessaria quando si cambia casa e che tutti, almeno una volta nella vita, si trovano a dover fronteggiare. Facendo tutto da soli si risparmia dal punto di vista economico ma si dovrà dedicare tanto tempo, togliendolo quindi alle proprie attività. Viceversa, affidandosi ad una azienda professionale si va ad eliminare lo stress demandando tutto ad altri pagando una cifra per il lavoro a fronte di un risparmio in termini di costi.

Cosa fare allora quando si ha l’esigenza di traslocare? Vediamo, di seguito, qualche consiglio con il supporto della azienda Traslochiromaeasy, punto di riferimento per traslochi Roma e dintorni.

Fai da te o ditta di traslochi?

Quale delle due strade intraprendere? La scelta, come ovvio che sia, è soggettiva. A fare le differenze sono sempre esigenze e possibilità di ciascuno. Il consiglio a monte è quello di evitare di affidarsi a professionisti improvvisati, o cercare di fare tutto in autonomia se non si hanno le competenze adeguate.

Chi opta per il fai da te deve ricordare che le operazioni da portare a termine sono tante e, di conseguenza, il tempo da dedicare alle operazioni dovrà essere molto. Si parte dall’andare ad accumulare tutto il materiale che dovrà poi essere messo dentro appositi scatoloni, avendo l’accortezza di farlo in massima sicurezza onde evitare danni soprattutto per oggetti fragili e di valore.

Tali scatoloni dovranno essere sigillati al meglio, chiusi con nastro adesivo e, consiglio fondamentale, si dovrà scrivere sopra ciascuno di questi, con un pennarello, quello che contiene. Ciò tornerà utile nella fase successiva, quella di apertura delle scatole una volta giunti nella nuova abitazione.

Perché affidarsi a ditte di trasloco?

Per fare un trasloco in autonomia non serve solo tempo e molto lavoro; andando sul concreto è necessario avere un mezzo di trasporto adeguato. In sostanza, se si ha una macchina utilitaria, di quelle buone per girare in città, l’operazione potrebbe rivelarsi quasi impossibile e saranno necessari moltissimi viaggi.

Le ditte che operano sul mercato oggi hanno ovviamente modo di superare tale problematica potendo contare su furgono e camion adatti. In sintesi, affidarsi a traslocatori professionisti può essere una soluzione ideale se il lavoro da fare è tanto, quindi se il materiale da spostare è molto dal punto di vista quantitativo.

Ecco perché è importante effettuare una stima prima di iniziare il trasloco: se ci si rende conto di avere realmente molta roba e di non essere in grado di gestire il tutto, meglio optare per un servizio di trasloco professionale a fronte del pagamento di una tariffa che varia a seconda della città e della quantità di oggetti da trasportare.