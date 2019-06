Via Roma, compare la segnaletica della ciclabile. Proto: «È un gioco dell’oca»

Continuano i lavori per il senso unico in via Roma. Dopo le polemiche roventi della campagna elettorale, riprese nei giorni scorsi , il Comune ha apposto la segnaletica orizzontale che, di fatto, conferma il senso unico. La lista di maggioranza uscente aveva promesso in campagna di modificare radicalmente il piano della via portato avanti dal centrosinistra, che prevedeva il senso unico e la pista ciclabile (realizzata in extremis negli ultimi mesi di amministrazione Bellora).

«Non abbiamo assolutamente sposato il progetto», aveva affermato il sindaco Colombo pochi giorni fa, dopo che la giunta aveva sistemato un cartello abbattuto e regolamentato i parcheggi a pagamento. «È un lavoro che va fatto bene e con calma, trattandosi di una via che è già costata una fortuna».

«Il giorno dopo quelle dichiarazioni – attacca l’ex vicesindaco Vincenzo Proto, che si è occupato personalmente del tema – è comparsa la segnaletica orizzontale che conferma il senso unico». «Avrò anche poca dimestichezza con il lavori pubblici – continua – ma quella è proprio la zona dove avrebbero voluto ripristinare il doppio senso. Se non condividono il progetto, allora la nuova segnaletica è il primo tentativo di gioco dell’oca in salsa cardanese».

Via Roma è stata anche la causa delle grandi polemiche sorte in uno degli ultimi consigli, quando Valter Tomasini (centrodestra) portò una mozione per annullare i lavori, ma i consiglieri di Forza Italia non si presentarono (sarebbero poi confluiti nel ‘Progetto Cardano’ di Biganzoli, insieme al PD).