Il sindaco conferma le critiche su via Roma: “Non abbiamo cambiato idea”

«Solo chi ha poca dimestichezza con i lavori pubblici può pensare che rimettere a posto un cartello abbattuto possa essere interpretato con l’aver sposato il progetto». La notizia del ripristino di un cartello e la regolamentazione dei parcheggi a pagamento aveva fatto pensare a un cambio di rotta del centrodestra, critico su via Roma.

La ciclabile (con relativo riordino generale della via) è stata infatti uno dei temi più caldi degli ultimi cinque anni e in particolare dell’ultima campagna elettorale, con la maggioranza di Bellora che ha ultimato – sullo scadere – la pista ciclabile. Decisione contestatissima dalla Lega e da Fratelli d’Italia, con il consigliere Valter Tomasini che aveva portato in aula una mozione per bloccare il progetto.

Quella mozione fu ‘evitata’ dai consiglieri di Forza Italia, che non si presentarono e scatenarono l’ira del centrodestra (Forza Italia confluì poi nel ‘Progetto Cardano’ di Sergio Biganzoli insieme al PD).

«Tornare su quella vicenda – afferma il sindaco Maurizio Colombo – è inutile; tutti sappiamo com’è andata. La lista ‘Colombo sindaco’ aveva promesso un intervento, e lo faremo. Ripristineremo i lavori precedentemente fatti allo scopo di mantenere la sicurezza e l’accessibilità».

Proto ne ha approfittato per ribadire la bontà del progetto (su cui aveva dato battaglia in campagna elettorale): «È giusto così. Ma non accetto gli attacchi politici pretestuosi che ho subito nei mesi scorsi».

«Respingiamo fermamente ogni accusa» ribadisce Colombo. «Abbiamo semplicemente rimesso a posto un cartello; ciò non significa assolutamente che abbiamo sposato il progetto. Le cose vanno fatte bene – conclude – soprattutto quando, come in questo caso, si tratta di mettere mano a una via disastrata che è già costata una fortuna». A questo punto resta da capire quando e come si concretizzerà il cambio di progetto.