Incidente sulla superstrada di Malpensa, lunghe code

Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa intorno alle 13 di oggi, lunedì 18 maggio: per fortuna le persone coinvolte nello scontro non sono in gravi condizioni, ma l’incidente ha comportato una lunga coda in direzione autostrada A8.

È avvenuto tra le uscite Cardano Ovest Zona Industriale e Gallarate centro.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e due ambulanze della Croce Rossa da Gallarate e Busto Arsizio: sono state soccorse cinque persone, una ragazza di 23 anni, due ragazzi di 26 e 29 anni, due uomini di 36 e 45 anni.

Nessuna di loro, come detto, ha riportato ferite gravi.

Alle ore 14 la coda arrivava fino all’uscita Cardano-Ferno.