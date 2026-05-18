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Incidente sulla superstrada di Malpensa, lunghe code

Cinque le persone coinvolte nello scontro, per fortuna senza gravi conseguenze

Generico 18 May 2026

Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa intorno alle 13 di oggi, lunedì 18 maggio: per fortuna le persone coinvolte nello scontro non sono in gravi condizioni, ma l’incidente ha comportato una lunga coda in direzione autostrada A8.

È avvenuto tra le uscite Cardano Ovest Zona Industriale e Gallarate centro.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e due ambulanze della Croce Rossa da Gallarate e Busto Arsizio: sono state soccorse cinque persone, una ragazza di 23 anni, due ragazzi di 26 e 29 anni, due uomini di 36 e 45 anni.

Nessuna di loro, come detto, ha riportato ferite gravi.

Alle ore 14 la coda arrivava fino all’uscita Cardano-Ferno.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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