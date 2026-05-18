Incidente sulla superstrada di Malpensa, lunghe code
Cinque le persone coinvolte nello scontro, per fortuna senza gravi conseguenze
Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa intorno alle 13 di oggi, lunedì 18 maggio: per fortuna le persone coinvolte nello scontro non sono in gravi condizioni, ma l’incidente ha comportato una lunga coda in direzione autostrada A8.
È avvenuto tra le uscite Cardano Ovest Zona Industriale e Gallarate centro.
Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e due ambulanze della Croce Rossa da Gallarate e Busto Arsizio: sono state soccorse cinque persone, una ragazza di 23 anni, due ragazzi di 26 e 29 anni, due uomini di 36 e 45 anni.
Nessuna di loro, come detto, ha riportato ferite gravi.
Alle ore 14 la coda arrivava fino all’uscita Cardano-Ferno.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.