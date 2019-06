In viaggio sull’Apollo 11, 50 anni dopo

Mezzo secolo dopo lo storico allunaggio, la realtà virtuale permette a tutti di rivivere in prima persona l’esperienza del primo passo dell’uomo sulla Luna: viaggiare sullo shuttle della Missione Apollo 11, ascoltare le voci originali ed essere il protagonisti di quel “piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità”.

L’esperienza virtuale, con visore immersivo “Oculus Go”, ha una durata di dieci minuti circa, è adatta ai bambini dai 10 anni in su e si svolge all’interno del programma della serata “Luna piena al Castrum”, nel suggestivo scenario naturale all’aperto del Castrum di Castelsepio, sito Unesco.

L’appuntamento è per la serata di sabato 15 giugno con la possibilità di prenotare uno dei sei turni di visione previsti (20 posti per ciascun turno, uno ogni 30 minuti, a partire alle ore 20.30 sino alle 23).

Grazie ad un’accurata ricerca storica, che ha ricostruito una visione fedele della realtà, ciascuno spettatore potrà vivere l’esperienza di stare accanto agli astronauti della missione Apollo 11, sentire l’adrenalina del lancio, il brivido del primo passo sul suolo lunare e condividere con i protagonisti le emozioni di quel momento cruciale per l’umanità.

Oltre alle proiezioni VR, la serata “Luna Piena al Castrum” prevede anche delle visite guidate al Parco Archeologico di Castelseprio (Antiquarium e Chiesa di Santa Maria Foris Portas) a cura di Archeologistics (alle ore 21.15 e 22.15, partecipazione gratuita ma con prenotazione tramite Eventbrite), e una speciale osservazione astronomica, a cura di AstroNatura Cooperativa Sociale, accompagnata dai concerti della Celtic Harp Orchestra e de La Verdi Musica (dalle ore 21.30, partecipazione gratuita senza prenotazione).

“Luna Piena al Castrum” è organizzato da Parco RTO Rile-Tenore-Olona e Comune di Castelseprio con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Servizio navetta gratuito non-stop dalle ore 20,30 con partenza da via Castelvecchio n. 75 (Scuola Materna). Parcheggi disponibili: via S.Giuseppe (c/o cimitero, parco pubblico e piazza mercato), via Lario, via Dante Alighieri, via Insubria, via S.Rocco, via Cavour e via Nazario Sauro.

Per info e prenotazioni contattare i promotori al 328.8377206 oppure scrivere a info@archeologistics.it.