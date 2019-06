Weekend di festa all’oratorio San Luigi Gonzaga

Sabato 22 e domenica 23 giugno ci sarà la festa di San Luigi in oratorio a Marnate che si fa da molti per festeggiare San Luigi Gonzaga, il santo a cui è dedicato l’oratorio.

La festa inizia da sabato mattina con la tradizionale fiaccola votiva che da moltissimi anni si fa partiranno un gruppo di ragazzi e genitori da marnate con i pulmini raggiungeremo il Santuario della Madonna del Monte Spineto a Stazzano e li verrà accesa la fiaccola con la benedizione da parte del sacerdote del santuario.

Da qui i ragazzi inizieranno a correre e a passarsi la fiaccola fino ad arrivare in oratorio dove inizierà la festa qui si farà la benedizione della fiaccola da parte del nostro don Franco Bernini e si accenderà il braciere. Poi in oratorio alla sera ci sarà lo stand gastronomico e serata di musica e balli con DJ Gianni.

La domenica 23 giugno, dopo la Santa Messa delle ore 10, celebrata dal parroco don Franco Bernini e si ricorderà San Luigi Gonzaga. Per i ragazzi in oratorio, ci saranno gli hobbisti marnatesi in mostra con le loro numerose attività da far vedere a tutti e poi ci sarà il pranzo in oratorio.

Nel pomeriggio ci saranno numerose attività per i nostri bambini (gonfiabili, truccabimbi) verranno anche

“la compagnia del corvo Selenè” che faranno tiro con l’ arco e combattimenti medievali e giocoleria con il fuoco.

Ci sarà anche la squadra di Football Americano che si allenano da parecchi anni nel nostro oratorio (i Bluestorm) che faranno delle attività per far avvicinare e conoscere a chi vuole il mondo del football americano. La festa si concluderà con la messa è processione con la statua di San Luigi Gonzaga di lunedì sera celebrata da Don Fabio Coppini che ricorda i suoi 15 anni di ordinazione sacerdotale.