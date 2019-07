Nuovo accordo tra Aler e Comune per la gestione delle case popolari

Si è conclusa mercoledì pomeriggio, con la firma della nuova convenzione, la trattativa tra ALER e Comune di Busto Arsizio che ha portato a definire nuove modalità di gestione degli alloggi di proprietà comunale rientranti nei servizi abitativi pubblici.

Sono intervenuti alla stipula l’Architetto Giorgio Bonassoli, Presidente dell’ALER di Varese – Como– Monza Brianza – Busto Arsizio e la Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Busto Arsizio, Arch. Monica Brambilla. «Si tratta di un accordo importante che consentirà al Comune di Busto Arsizio di continuare ad avvalersi della professionalità e della specializzazione di ALER nella gestione tecnico- amministrativa degli alloggi di proprietà -commenta Bonassoli-, la nuova convenzione garantisce ad ALER una maggiore autonomia in alcuni processi chiave, attraverso una sburocratizzazione dei sistemi che permetterà un’azione più rapida degli interventi e risposte più veloci ed efficienti al Comune e ai cittadini. Al fine di beneficiare di tutte le opportunità, ALER si preoccuperà anche di cogliere, per conto del Comune, le possibilità di finanziamento destinate alla manutenzione straordinaria degli stabili o al recupero degli alloggi sfitti. ALER, per parte sua, garantirà il massimo impegno e la massima attenzione anche nel dialogo con il cittadino».

Gli alloggi interessati dalla convenzione sono 469, cui si aggiungono anche 188 box, 14 posti auto e 25 unità immobiliari ad uso non residenziale. L’Amministrazione Comunale sarà tenuta costantemente aggiornata sulla gestione mediante report periodici da parte degli uffici ALER.