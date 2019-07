Al via la Ciclovarese Challenge esordienti

Domenica 21 luglio la prima tappa a Lavena Ponte Tresa Varese. Compie nove anni la Ciclovarese Challenge Esordienti valida come Memorial Carlo Busata e Gran Premio Sestero onlus. Quattro le tappe per gli Esordienti, con graduatorie e premiazioni separate per le due annate, e la maglia gialla per il leader. La manifestazione in prove multiple è patrocinata dal Comitato Provinciale di Varese delle Federazione Ciclistica Italiana e prevede una graduatoria finale per società che assegnerà il Gran Premio Amici del Team Daverio. (Nella foto di Giordano Azzimonti i vincitori della scorsa edizione: Mirko Bozzola e Mattia Sambinello, con gli organizzatori)

Domenica 21 luglio si correrà a Lavena Ponte Tresa la prima frazione, gestita dal punto di vista tecnico dalla Società Ciclistica Lavena Coop Ponte Tresa, con in palio il 2° Trofeo Comune di Lavena Ponte Tresa. Sono 110 gli iscritti pronti a confrontarsi sui 36 chilometri del tracciato con la partenza dal velodromo tresiano e l’arrivo in via Libertà. Il via della gara è previsto per le ore 10.20. A seguire ci saranno le tappe del 28 luglio a Comerio, di domenica 1 settembre a Busto Arsizio, con la prova finale domenica 15 a Bernate di Casale Litta. Le premiazioni finali, con come tradizione dei riconoscimenti particolari, si terranno nel corso del Gran Gala del Ciclismo Varesino nel mese di novembre.