Al Woodoo gli Eugenio in Via Di Gioia, ecco l’intervista

Non manca certo l’ironia e la simpatia agli Eugenio in Via Di Gioia. Li abbiamo incontrati in occasione del Woodoo Fest di Cassano Magnago, il festival indie con moltissimi ospiti della scena musicale italiana. La band torinese ha fatto tappa nel Varesotto nella serata di mercoledì 17 luglio, portando in scena nuovi e vecchi brani.

Attivi dal 2012, sono nati come artisti di strada, prestati poi a in concerti in treno. Attualmente, il loro ultimo album , il terzo, è “Natura Viv”a, uscito Virgin/Universal Italia, e anticipato dal singolo “Altrove”, campione di ascolti su Spotify, e Camera mia.

Intervista Daniele Aitis, riprese Martina Casalanguida