Altri tre rinnovi per i Mastini

Proseguono i rinnovi in casa dei Mastini Varese: Niccolò Lo Russo, Daniele Odoni e Michael Mazzacane vestiranno la maglia giallonera anche per la prossima stagione.

Dopo le novità di Ilic, Tura e Marcello Borghi, il roster acquisisce sempre più forma grazie anche agli importanti rinnovi che confermano le basi di una squadra che, per molti elementi, si conosce perfettamente da anni.

Daniele Odoni, 26 anni, è alla sua sesta stagione consecutiva con Varese. Le sue caratteristiche lo portano spesso lontano dal vivo del gioco, ma il suo compito è quello di trasferire il puck nel terzo di attacco grazie alla sua capacità di saltare l’uomo in zona neutra e sfruttando qualche volta anche il suo buon tiro dalla distanza. Il suo “slap shot” stilisticamente ben eseguito, quando è ben indirizzato, spesso mette in difficoltà i portieri avversari.

Niccolò Lo Russo è arrivato a Varese a fine 2018, a campionato in corso, e ha giocato in costante crescita. Dopo qualche difficoltà iniziale ha pian piano ritrovato la condizione fisica che gli ha consentito di essere poi un vero baluardo della difesa, integrandosi molto bene con i compagni di reparto. Una conferma importante per i Mastini Varese, soprattutto se il ragazzo (classe 1991) si confermerà sui livelli delle ultime partite della stagione scorsa, disputate davvero con dedizione, impegno e con la grinta tipica del vero Mastino, mettendo a freno l’irruenza negli interventi in balaustra.

Michael Mazzacane si appresta a vivere la sua settima stagione consecutiva in maglia giallonera. In lui molti tifosi identificano il vero Mastino grazie agli “occhi di tigre” che trasmettono agonismo e sana “cattiveria”. La sua determinazione lo porta a dare moltissimo sul ghiaccio, spendendo molto dal punto di vista fisico. Anche quando “non ne ha più”, Michael ha sempre una riserva pronta per lottare in balaustra. La scorsa stagione si è visto più come assistman che come goleador, ma comunque ha messo a referto 20 punti in 28 partite di campionato, tra cui 15 assist, alternandosi nelle linee di attacco.