Arianna Castiglioni, spareggio per la finale

Dopo l’eliminazione di ieri di Nicolò Martinenghi, Arianna Castiglioni dovrà disputare lo spareggio per accedere alla finale

La bustocca è scesa in vasca alle 13.29 italiane per la semifinale dei 100 rana ai Mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Gwangju, in Corea del Sud.

Nella batteria, Arianna Castiglioni con una grande vasca di ritorno ha chiuso terza la penultima batteria volando in semifinale con 1’07″09 alle spalle di King (1’06″31) e Yu.

Inserita nella seconda heat di semifinale assieme all’altra italiana in gara, Martina Carraro, la Castiglioni ha chiuso al quinto posto con il tempo di 1’06″97. Stesso tempo per la belga Fanny Lecluyse, contro la quale dovrà affrontare lo spareggio per accedere alla finale

Va invece in finale Martina Carraro con il nuovo record italiano: 1’06″39.